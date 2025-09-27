FOMALHAUT LA RELIGION CARNAVALESQUE DANS LE JARDIN DES DÉLICES DE JÉRÔME BOSCH Sainte-Croix-Vallée-Française

FOMALHAUT LA RELIGION CARNAVALESQUE DANS LE JARDIN DES DÉLICES DE JÉRÔME BOSCH

lieu-dit Le Mialet Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Dans le cadre de Fromalhaut 2025, Dominique Pauvert vous propose une conférence sur « Le jardin des délices » de Jérôme Bosch. La conférence est précédée par un repas à 19h (sur réservation par SMS avant 22/9).

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre Fomalhaut est le nom d’une étoile et un ensemble d’événements organisés par TRIBULUS TERRESTRIS en partenariat avec l’ACERM et l’association Embrins, qui se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025 à l’église de Molezon et aux plusieurs endroits de Sainte-Croix-Vallée-Française.

Samedi 27/9, au Piboulio (lieu-dit Le Mialet) à 21h conférence sur l’histoire des religions « La religion carnavalesque dans le Jardin des Délices de Jérôme Bosch » par Dominique Pauvert.

« Le jardin des délices de Jérôme Bosch est une des œuvres les plus connues de l’histoire de l’art et l’une des plus mystérieuses. Dans son ouvrage de référence sur les primitifs flamands, le grand historien d’art, Erwin Panofsky, consacre une seule page au peintre en avouant humblement qu’il n’y comprend rien. On reconnaît pourtant à ce fabuleux triptyque —qui incite au plongeon— la quintessence du grand œuvre de Bosch.

Une des clés de lecture est le monde du carnaval, le monde de Rabelais et celui de Bruegel qui rendent compte d’un système religieux nourri à la fois de tradition populaire pagano-chrétienne, de platonisme et d’alchimie avec un arrière-fond chamanique. Cette réplique de l’œuvre du monde (sa création, sa destruction, sa renaissance) est aussi le théâtre du voyage annuel des âmes. On y rencontre la femme sauvage ; les cornus ; l’ours et son fils, le sauvage ; l’homme-arbre… On y parle la langue des oiseaux et on y boit le vin de la régénération au cœur de l’arbre chamanique. »

La conférence est précédée par une repas avec Philippe Catering au Piboulio également, à 19h. Sur réservation avant le lundi 22/9, midi, afin que les cuisines de Grandgousier soient alignées sur votre bonne étoile pour la plus grande joie de votre panse (par texto au 06 41 95 07 64 Repas 15 € / Plat seul 10 €) .

lieu-dit Le Mialet Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 95 07 64 eglisedemolezon@gmail.com

English :

As part of Fromalhaut 2025, Dominique Pauvert presents a lecture on « The Garden of Delights » by Jérôme Bosch. The lecture is preceded by a meal at 7pm (reservation by SMS before 22/9).

German :

Im Rahmen von Fromalhaut 2025 bietet Dominique Pauvert einen Vortrag über « Der Garten der Lüste » von Hieronymus Bosch an. Vor dem Vortrag findet um 19 Uhr ein Essen statt (Reservierung per SMS bis zum 22.9. erforderlich).

Italiano :

Nell’ambito di Fromalhaut 2025, Dominique Pauvert terrà una conferenza su « Il giardino delle delizie » di Jérôme Bosch. La conferenza sarà preceduta da un pranzo alle ore 19.00 (prenotazione via SMS entro il 22/9).

Espanol :

En el marco de Fromalhaut 2025, Dominique Pauvert ofrecerá una conferencia sobre « El jardín de las delicias » de Jérôme Bosch. La conferencia irá precedida de una comida a las 19:00 (reserva por SMS antes del 22/9).

