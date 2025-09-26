FOMALHAUT MARCEL DUCHAMP « PAR LA VOIE DES AIRS » Sainte-Croix-Vallée-Française

Dans le cadre de Fromalhaut 2025, Aristide Gripon vous propose une conférence sur Marcel Duchamp. Marcel Duchamp fit de lui un double qu’il nomma Rrose Sélavy le même, en femme. Pourquoi ce nom ? Nous tenterons d’y répondre au fil d’une errance parmi les œuvres de l’artiste. La conférence est précédée par un repas à 19h30 (sur réservation par SMS avant 22/9).

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre Fomalhaut est le nom d’une étoile et un ensemble d’événements organisés par TRIBULUS TERRESTRIS en partenariat avec l’ACERM et l’association Embrins, qui se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025 à l’église de Molezon et aux plusieurs endroits de Sainte-Croix-Vallée-Française.

Vendredi 26/9, à 21h à la Passerelle (près du Temple), conférence sur l’art moderne « Marcel Duchamp Par la voie des airs » par Aristide Gripon

« Marcel Duchamp fit de lui un double qu’il nomma Rrose Sélavy le même, en femme. Celle-ci signa nombre de ses œuvres après 1921. Pourquoi ce nom ? Et pourquoi Rrose prit deux R ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre au fil d’une errance parmi les œuvres de l’artiste et leurs titres, guidée par l’étrange parfum émis par cette lettre en plus. »

La conférence est précédée par une repas avec Philippe Catering à la Passerelle également, à 19h30. Sur réservation avant le lundi 22/9, midi, afin que les cuisines de Grandgousier soient alignées sur votre bonne étoile pour la plus grande joie de votre panse (par texto au 06 41 95 07 64 Repas 15 € / Plat seul 10 €) .

La Passerelle Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 95 07 64 eglisedemolezon@gmail.com

English :

As part of Fromalhaut 2025, Aristide Gripon presents a lecture on Marcel Duchamp. Marcel Duchamp made a double of himself and named it Rrose Sélavy: the same, as a woman. Why this name? We’ll try to answer that question as we wander through the artist’s works. The lecture is preceded by a meal at 7.30pm (please reserve by SMS before 22/9).

German :

Im Rahmen von Fromalhaut 2025 bietet Ihnen Aristide Gripon einen Vortrag über Marcel Duchamp an. Marcel Duchamp machte aus sich einen Doppelgänger, den er Rrose Sélavy nannte: derselbe, nur als Frau. Warum dieser Name? Wir werden versuchen, diese Frage zu beantworten, indem wir durch die Werke des Künstlers wandern. Vor dem Vortrag findet um 19:30 Uhr ein Essen statt (Reservierung per SMS bis zum 22. September erforderlich).

Italiano :

Nell’ambito di Fromalhaut 2025, Aristide Gripon terrà una conferenza su Marcel Duchamp. Marcel Duchamp realizzò un suo doppio che chiamò Rrose Sélavy: lo stesso, come donna. Perché questo nome? Cercheremo di rispondere a questa domanda passeggiando tra le opere dell’artista. La conferenza è preceduta da un pranzo alle 19.30 (si prega di prenotare via SMS entro il 22/9).

Espanol :

En el marco de Fromalhaut 2025, Aristide Gripon pronunciará una conferencia sobre Marcel Duchamp. Marcel Duchamp hizo un doble de sí mismo al que llamó Rrose Sélavy: el mismo, como mujer. ¿Por qué este nombre? Intentaremos responder a esta pregunta mientras recorremos las obras del artista. La conferencia irá precedida de una comida a las 19.30 h (se ruega reservar por SMS antes del 22/9).

