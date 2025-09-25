FOMALHAUT MONTURE ET CAVALIER S’ENDORMENT Sainte-Croix-Vallée-Française

Ancien four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-28

2025-09-25

Exposition des peintures d’Aristide Gripon dans le cadre de Fomalhaut 2025. Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 13h. Vernissage 26/9 à 18h avec musique d’ameublement par Arèsene Tryphon « le style musical d’Arèse Tryphon tire sa source dans l’avant-garde surréaliste et futuriste, l’anti-art dadaïste et la pop underground… »

Exposition des peintures d’Aristide Gripon « Monture et cavalier s’endorment » dans le cadre de Fomalhaut 2025. Fomalhaut est le nom d’une étoile et des manifestations culturelles organisées par Tribulus Terrestris en partenariat avec l’ACERM, l’association Embrins, le Collectif Hinterland et Venus d’Ailleurs.

Exposition du jeudi 25 au dimanche 28 septembre, ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 13h, ou sur réservation au 06 30 94 96 49.

Vernissage vendredi 26/9, à 18h avec musique d’ameublement par Arsène Tryphon. « Le style musical d’Arsène Tryphon tire sa source dans l’avant-garde surréaliste et futuriste, l’anti-art dadaïste et la pop underground… » .

Ancien four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 30 94 96 49

English :

Exhibition of paintings by Aristide Gripon as part of Fomalhaut 2025. Open Thursday, Friday and Saturday from 10am to 12pm and Sunday from 10am to 1pm. Vernissage 9/26 at 6pm with furnishing music by Arèsene Tryphon: « Arèse Tryphon’s musical style has its roots in the surrealist and futurist avant-garde, Dadaist anti-art and underground pop… »

German :

Ausstellung der Gemälde von Aristide Gripon im Rahmen von Fomalhaut 2025. Geöffnet Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Vernissage 26.9. um 18 Uhr mit Einrichtungsmusik von Arèsene Tryphon: « Der Musikstil von Arèse Tryphon hat seine Wurzeln in der surrealistischen und futuristischen Avantgarde, der dadaistischen Anti-Kunst und dem Underground-Pop… »

Italiano :

Mostra di dipinti di Aristide Gripon nell’ambito di Fomalhaut 2025. Aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00. Inaugurazione il 26/9 alle 18.00 con la musica di Arèsene Tryphon: « Lo stile musicale di Arèse Tryphon è radicato nell’avanguardia surrealista e futurista, nell’anti-arte dadaista e nel pop underground… »

Espanol :

Exposición de pinturas de Aristide Gripon en el marco de Fomalhaut 2025. Abierta jueves, viernes y sábado de 10:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 13:00. Inauguración el 26/9 a las 18:00 h con música de Arèsene Tryphon: « El estilo musical de Arèse Tryphon hunde sus raíces en la vanguardia surrealista y futurista, el antiarte dadaísta y el pop underground… »

