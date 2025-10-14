FoMo trio Mini bal folk Brasserie Kerampont Lannion
FoMo trio Mini bal folk Brasserie Kerampont Lannion mardi 14 octobre 2025.
FoMo trio Mini bal folk
Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-14 19:00:00
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Une valse sur du rock, de l’impro sur une scottish, un cercle circassien avec des rythmes hip hop… Venez écouter et danser comme vous êtes! Mini bal folk .
Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
