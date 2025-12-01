Foncine ça tourne Foncine-le-Haut
Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-27 09:00:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
Atelier de stop-motion cinéma d’animation image par image. Création d’un court récit animé sur les paysages de Foncine-le-Haut et les alentours. Pour les 10 16 ans .
