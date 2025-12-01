Foncine ça tourne

Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 09:00:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Atelier de stop-motion cinéma d’animation image par image. Création d’un court récit animé sur les paysages de Foncine-le-Haut et les alentours. Pour les 10 16 ans .

Salle des Fêtes Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 03 28

English : Foncine ça tourne

L’événement Foncine ça tourne Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2025-12-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA