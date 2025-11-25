Fondation Anako Projection-débat Hmong-Miao, une humanité arc-en-ciel Saumur

Fondation Anako Projection-débat Hmong-Miao, une humanité arc-en-ciel

Rue Montcel Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Une projection-débat avec Patrick Bernard en avant-première.

Restés longtemps isolés dans les montagnes des confins du Guizhou et du Yunnan en Chine du sud, les Hmong-Miao, les Dong ou les Bouyei constituent une mosaïque d’ethnies sino-tibétaines fascinantes qui ont su résister au fil des temps à la domination chinoise et qui ont su préserver jusqu’à nos jours leurs fascinantes richesses culturelles.

Patrick Bernard et ses équipes sont partis régulièrement à leur rencontre dans les décennies 80, 90 puis avec Ken Ung dans les années 2020 en Chine, au Laos, au Vietnam mais aussi en France métropolitaine et en Guyane où une diaspora Hmong s’est installée après les guerres d’Indochine.

Rue Montcel Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

English :

A preview screening-debate with Patrick Bernard.

German :

Eine Filmvorführung und Diskussion mit Patrick Bernard als Vorpremiere.

Italiano :

Proiezione in anteprima e dibattito con Patrick Bernard.

Espanol :

Proyección previa y debate con Patrick Bernard.

