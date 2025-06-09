Fondation Anako Projection-débat Peuples racines, les renouveaux indigènes Saumur

Fondation Anako Projection-débat Peuples racines, les renouveaux indigènes

Rue Montcel Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Projection-débat avec Hervé Valentin et Patrick Bernard d’ICRA International.

Après avoir partagé les modes de vie de chasseurs-cueilleurs itinérants, d’agriculteurs semi sédentaires ou sédentaires ou d’éleveurs nomades, le quotidien, les rituels et la spiritualité des dernières communautés autochtones traditionnelles contemporaines en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie ou en Océanie, le film nous invite à accompagner le renouveau indigène qui a pris corps au début des années 90 avec l’attribution du prix Nobel de la paix 1992 à une indienne Maya Quitché, Rigoberta Menchu Tum et avec l’année internationale des populations autochtones décrétée en 1993 dans le cadre de l’ONU. Un renouveau qui ne cesse aujourd’hui de s’étendre aux communautés du monde entier malgré la globalisation galopante des sociétés humaines sur le modèle consumériste.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 7 avril 2026

Ouverture le mardi à 15h et à 20h. .

Rue Montcel Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

English :

Screening-debate with Hervé Valentin and Patrick Bernard from ICRA International.

German :

Filmvorführung und Diskussion mit Hervé Valentin und Patrick Bernard von ICRA International.

Italiano :

Proiezione e dibattito con Hervé Valentin e Patrick Bernard di ICRA International.

Espanol :

Proyección y debate con Hervé Valentin y Patrick Bernard, de ICRA International.

