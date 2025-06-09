Fondation Anako Projection-débat Triangle d’or, une famille Kayane Saumur

Fondation Anako Projection-débat Triangle d’or, une famille Kayane

Projection en avant-première avec Patrick Bernard et l’association ICRA International.

Depuis l’aube des temps, les femmes kayanes nées pendant la pleine lune ont coutume d’enrouler une longue spirale de laiton autour de leur cou pour protéger l’âme collective de leur peuple. Mu Law est l’une d’elles. L’auteur l’a rencontrée dans les junges de Birmanie pour la première fois en 1985.

Par la suite, d’année en année, il a pu mettre ses pas dans les siens et suivre son parcours d’abord dans les jungles du Myanmar, puis dans les camps de réfugiés en Thaïlande, où, fuyant les exactions de l’armée birmane, elle dût s’exiler pour se mettre en sécurité avec sa famille et enfin, pour un dernier exil en lointaine Nouvelle-Zélande.

Mardi 24 février 2026

Ouverture le mardi à 15h et à 20h. .

Rue Montcel Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

English :

Preview screening with Patrick Bernard and ICRA International.

German :

Vorpremierenvorführung mit Patrick Bernard und der Organisation ICRA International.

Italiano :

Proiezione in anteprima con Patrick Bernard e ICRA International.

Espanol :

Proyección previa con Patrick Bernard e ICRA International.

