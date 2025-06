Fondation Bullukian Rencontre avec le Creux de l’Enfer – Fondation Bullukian Centre d’art contemporain Lyon 2e Arrondissement 24 juin 2025 12:30

Rhône

Fondation Bullukian Rencontre avec le Creux de l’Enfer Fondation Bullukian Centre d’art contemporain 26 place Bellecour Lyon 2e Arrondissement Rhône

Début : 2025-06-24 12:30:00

fin : 2025-06-24 14:00:00

2025-06-24

En partenariat avec la librairire l’Œil Cacodylate, participer à la renontre !

English :

In partnership with the bookshop l??il Cacodylate, take part in the meeting!

German :

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung l??il Cacodylate, nehmen Sie an dem Treffen teil!

Italiano :

In collaborazione con la libreria l??il Cacodylate, partecipate all’incontro!

Espanol :

En colaboración con la librería l’il Cacodylate, ¡participe en el encuentro!

