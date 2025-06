Fondation Bullukian Rencontre et visite avec Stéphane Crozat (CRBA) Fondation Bullukian Centre d’art contemporain Lyon 2e Arrondissement 2 juillet 2025 14:00

Rhône

Fondation Bullukian Rencontre et visite avec Stéphane Crozat (CRBA)

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 15:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Curieux d’en apprendre davantage sur les plantes de notre jardin ?

Fondation Bullukian Centre d’art contemporain 26 place Bellecour

Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 52 93 34 publics@bullukian.com

English :

Curious to learn more about the plants in our garden?

German :

Neugierig, mehr über die Pflanzen in unserem Garten zu erfahren?

Italiano :

Siete curiosi di scoprire di più sulle piante del nostro giardino?

Espanol :

¿Quiere saber más sobre las plantas de nuestro jardín?

