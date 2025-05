RICHARD AVEDON / In the American West – Fondation Henri Cartier-Bresson Paris, 7 juin 2025, Paris.

À l’occasion du 40e anniversaire de l’ouvrage iconique de Richard Avedon, In the American West, la Fondation Henri Cartier-Bresson présente, en collaboration avec la Richard Avedon Foundation, une exposition exceptionnelle entièrement dédiée à cette série emblématique.

Richard Avedon (1923-2004) s’intéresse à la photographie dès son plus jeune âge. Après avoir servi comme photographe dans la marine marchande américaine durant la seconde guerre mondiale, il se tourne vers la photographie de mode et rejoint Harper’s Bazaar en 1945, puis Vogue dans les années 1960. En 1992, il devient le premier photographe du New Yorker. Dès le début de sa carrière, Avedon réalise des portraits destinés à être publiés dans les magazines Life, Look et Harper’s Bazaar, entre autres. Ses longues collaborations avec des marques telles que Calvin Klein, Revlon et Versace ont donné lieu à quelques-unes des campagnes publicitaires les plus connues de l’histoire des États-Unis, mais lui ont également permis de développer des projets personnels majeurs, parmi lesquels In the American West.

