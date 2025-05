De l’affiche à l’écran – Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 14 mai 2025, Paris.

Les maîtres de la fiction bénéficient d’une place de choix à travers leurs longs métrages et leurs serials. Ainsi sont montrés tous les épisodes des Misérables (Albert Capellani, 1913 et Henri Fescourt, 1925), La Roue (Abel Gance, 1923), Tao (Gaston Ravel, 1923), Gossette (Germaine Dulac, 1923), Fanfan la tulipe (René Leprince, 1925) et Belphégor (Henri Desfontaines, 1927). Les différents chapitres de l’exposition sont représentés dans plusieurs programmes : contes et fééries apparaissent comme « l’héritage du merveilleux » et dans L’Oiseau bleu de Maurice Tourneur, les comiques Harold Lloyd, Rigadin, Max Linder et Mistinguett enchaînent la démesure et les maladresses, les regards s’ouvrent et se croisent dans les drames sociaux et les diverses vues du monde.

Du mercredi 14 mai 2025 au mardi 10 juin 2025 :

payant

Accès aux espaces d’exposition uniquement

De 3 à 5 euros.

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

De 4 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-14T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-11T01:59:59+02:00

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/2977 +33183791896 accueil@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/

Pour illustrer – en salle et en musique – l’exposition « Faire impression, quand l’affiche de cinéma s’invente », la Fondation Pathé propose un programme de films en écho aux affiches exposées. Une occasion rêvée de compléter la visite en suivant des aventures pleines de rebondissements ou en redécouvrant les chefs d’œuvre du cinéma Pathé de l’époque du muet en version restaurée.