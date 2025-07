Présentation de l’ouvrage « Le corps du genre » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Présentation de l’ouvrage « Le corps du genre » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 25 septembre 2025.

Suite à la parution de l’ouvrage Le corps du genre le 19 juin 2025 dans la collection « Interventions », cette séance des « Livres en dialogue » réunira l’auteur Luca Greco en dialogue avec la journaliste Pauline Chanu.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

De quoi le genre est-il fait ? De langage ? De matière ? Est-ce que le genre, dès lors que l’on prend en compte le langage, mais aussi d’autres matérialités telles que les objets, les corps, la technologie, la nature, reste une caractéristique intrinsèque de l’être humain ? Ou bien dépasse-t-il l’humain pour atteindre le non humain, l’au-delà de l’humain, le post-humain ? Voici quelques questions auxquelles ce livre, à l’intersection d’un débat théorique et d’une actualité politique, répond.

À propos des intervenant.e.s

Luca Greco est professeur à l’université de Lorraine, en sociolinguistique, et directeur adjoint de l’Institut du genre. Ses domaines de recherches portent sur les relations entre le genre et le langage, la multimodalité dans l’interaction et la performance dans l’art, les sciences sociales et les activités quotidiennes.

Pauline Chanu est documentariste pour France Culture. Elle est notamment l’autrice des séries « Les fantômes de l’hystérie :

histoire d’une parole confisquée », « Féminicide : la guerre mondiale

contre les femmes » et d’une nouvelle série sur le spécisme comme

oppression systémique, diffusée début octobre. Elle s’apprête à publier

son premier essai « Sortir de la maison hantée : comment l’hystérie

continue d’enfermer les femmes » aux Éditions la Découverte.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Le Comptoir – 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

