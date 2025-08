Les mondes de Fernand Braudel Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Les mondes de Fernand Braudel Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris jeudi 27 novembre 2025.

Le colloque Les mondes de Fernand Braudel. Histoire globale,

histoire connectée proposera une réflexion critique sur plusieurs

aspects centraux de son œuvre. Les discussions porteront en particulier

sur ses conceptions du temps et de l’espace, ainsi que sur son usage des

différentes échelles d’analyse, qui ont profondément marqué le

renouvellement de l’écriture des sciences humaines et sociales. Elles

exploreront également les dynamiques de connexion, de domination et de

mutation entre les grandes aires du monde. Il s’agira aussi d’interroger

l’actualité de cette pensée dans un contexte transformé, en mettant en

lumière ses prolongements, ses limites et ses reformulations possibles à

l’heure d’un monde toujours plus globalisé.

Le colloque se tiendra à la « Maison » créée par Fernand Braudel,

sous l’égide du comité scientifique international présidé par le

Professeur Sanjay Subrahmanyam (Université de Californie à Los Angeles).

LE PROGRAMME

Jeudi 27 Novembre

9h30 | Accueil participants

10h | Durées, espaces, événements

Christian Grataloup (Université Paris Cité)

L’histoire, l’œil de la cartographie

Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS)

Espaces urbains et économies-mondes : une géohistoire qui s’ignore ?

Cyprian Broodbank (Université de Cambridge)

12h30 – 14h00 | Déjeuner

14h | La Méditerranée hier et aujourd’hui

M’hamed El Oualdi (Institut universitaire européen)

Les esclaves maghrébins dans l’Europe du XVIIIe siècle. Quelle histoire de la Méditerranée par le sud ?

Guillaume Calafat (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

Une histoire toujours recommencée : la Méditerranée de Fernand Braudel

Derin Terzioğlu (Université du Bosphore)

Whither the social and political history of religion in the early modern Ottoman world?

18h30 | L’histoire, mesure du monde de Fernand Braudel

En clôture de la première journée du colloque, une séance

exceptionnelle du cycle « Livres en dialogue » mettra à l’honneur la

nouvelle édition d’un texte pivot, issu des conférences prononcées en

captivité par Fernand Braudel pendant la Seconde Guerre mondiale. À

paraître en novembre 2025 aux Éditions de la MSH, L’histoire, mesure du

monde pose les premiers jalons de la pensée braudélienne et de

l’histoire globale.

La rencontre réunira Christian Grataloup (Université Paris Cité) et Maurice Aymard (EHESS, ancien administrateur de la FMSH).

Vendredi 28 Novembre

9h30 : Accueil participants

10h | L’Océan et ses connexions

Mihoko Oka ((Université de Tokyo)

The Image and Reality of African Mercenaries in Pre-Early Modern East Asia

François Gipouloux (CNRS)

Méditerranée asiatique : pertinence et limites du concept

Mike O’Sullivan (Université de Caroline du Nord)

An Anti-Mediterranean? Ottoman Functionaries and Entrepreneurs in Indian Ocean Trade, 1650-1800

12h30 – 14h00 | Déjeuner

14h | Qu’est-ce que l’histoire globale ?

Giuseppe Marcocci (Université d’Oxford)

A Global Historian avant la lettre ? Fernand Braudel the Problem of the Global

Ousmane Traoré (Université Pomona)

L’art politico-religieux de la pratique diplomatique entre les mondes méditerranéen, atlantique et africain depuis le XVe jusqu’au XVIIIe siècle.

Íris Kantor (Université de São Paulo)

L’économie-monde sur la carte et au-dessus : hiérarchies visibles et logiques cachées

Charlotte de Castelnau-L’Estoile (Sorbonne Université)

Fernand Braudel et l’histoire du Brésil

16h30-17h00 Pause

17h | Table ronde : 40 ans après

Sanjay Subrahmanyam (Université de Californie à Los Angeles), Gábor Czoch (Université Eötvös Loránd), Mercedes García-Arenal (Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol) et Ian Merkel (Université de Groningue)

Comité scientifique international

Président

• Sanjay Subrahmanyam, professeur, titulaire de la chaire Irving & Jean Stone, université de Californie à Los Angeles, États-Unis

Membres

• Maurice Aymard, directeur d’études émérite, EHESS, France

• Mercedes García-Arenal, professeure de recherche honoraire, CSIC, Espagne

• Giuliana Gemelli, professeure émérite, université de Bologne, Italie

• Iris Kantor, professeure, université de São Paul, Brésil

• Giuseppe Marcocci, professeur, université d’Oxford, Royaume-Uni

• Masashi Haneda, professeur émérite, université de Tokyo, Japon

• Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d’études, EHESS, France

• Ousmane Traoré, maître de conférences, Université Pomona, États-Unis

À l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de Fernand Braudel, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme rend hommage à son fondateur et organise les 27 et 28 novembre 2025 un colloque exceptionnel réunissant des chercheurs et chercheuses de renommée mondiale pour revisiter les grandes lignes de son œuvre, à la lumière des problématiques contemporaines en sciences humaines et sociales.

