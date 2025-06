Au plus près des archives : « La fortune d’Adèle » – Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris 3 juillet 2025

Présentation de l’ouvrage « La Fortune d’Adèle » d’Olivier Borgeaud, à paraître le 19 juin 2025.

À l’occasion de la sortie du roman La fortune d’Adèle, La Fondation Maison des Sciences de l’Homme et les Presses Universitaires de Franche-Comte (PUFC) accueilleront son auteur Olivier Borgeaud, historien de la bourgeoisie rurale au XIXe siècle, qui répondra aux questions de la journaliste Valérie Abrial.

Pourquoi ce choix d’une inconnue dans la campagne du Jura au XIXe siècle ? Quelles sources ont-elles permis l’élaboration d’un récit aussi précis et contrasté, dont le personnage est le point de mire de tout un village pendant plus de cinquante ans ? S’agit-il d’une étude historique ? D’une fiction documentée ? De l’histoire anthropologique d’une communauté rurale ? Comment enfin le romancier et l’historien peuvent-ils s’accorder harmonieusement face aux injonctions des archives ?

À propos de l’ouvrage

Pourquoi Adèle fut-elle pendant trente ans vilipendée par ses pairs, bourgeois ruraux au XIXe siècle, puis devint soudain un sujet de fascination ? Une conversation imaginaire à l’été 1899 révèle sa biographie, documentée grâce à une étude approfondie réalisée à partir d’abondantes archives et près de dix mille lettres, écrites pour la plupart à Arlay, village du vignoble jurassien, qui forment le terreau d’une thèse d’Histoire publiée aux PUFC en 2023.

Les bavardages épistolaires où émerge le rôle prépondérant des femmes bourgeoises de la campagne, ignorées et rendues muettes par l’administration française du XIXe siècle, construisent ce roman d’histoire.

→ En savoir plus

À propos des intervenant.e.s

Après ses études à l’ESSEC (France) et à la Bocconi (Italie), Olivier Borgeaud se consacre dès 1991 à une carrière culturelle européenne. Il est administrateur d’un ensemble de musique ancienne, puis devient, pour le ministère des Affaires étrangères, attaché culturel d’abord à Berlin, ensuite à Londres. Il quitte la diplomatie pour collaborer, à Turin, avec une fondation d’art contemporain, et rentre à Paris pour y implanter un lieu de création mêlant l’art et la science. S’intéressant aux archives de la micro société rurale du Jura dont sa famille maternelle est originaire, il reprend un parcours universitaire à l’Université Lumière Lyon 2 et complète un master 2 d’Histoire en 2017 suivi par une thèse soutenue en 2021 et publiée par les PUFC en 2023 sous le titre : La bourgeoisie rurale dans le vignoble du Jura au XIXe siècle.

Journaliste depuis plus de 20 ans avec un long parcours au sein du journal La Tribune où elle a occupé les postes de rédactrice en chef et de directrice de la diversification éditoriale, Valérie Abrial a également beaucoup œuvré dans le secteur culturel. De sa formation d’historienne à la Sorbonne durant laquelle elle consacre ses recherches sur les bourgeois parisiens pendant la Révolution française, puis les ouvriers tapissiers de la Manufacture des Gobelins, elle garde le goût et la passion pour les transformations sociétales et l’analyse de l’air du temps. Aujourd’hui indépendante, elle anime et crée des concepts éditoriaux pour comptes de tiers.

Le jeudi 03 juillet 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54 boulevard Raspail 75006 Le Comptoir – 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

Soirée de présentation de l’ouvrage « La fortune d’Adèle », organisée par les PUFC.