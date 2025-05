FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME / Mille et Une nuits blanches – Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance

Il était une fois…les contes. Puissant vecteur de transmission, le conte invite à nous pencher sur nos racines, notre mémoire et à entrer en résonnance avec notre vécu. La Fondation Maison des Sciences de l’Homme propose une immersion, lors de sa nuit blanche, au cœur de l’univers des contes dans une ambiance propice à l’imaginaire. De l’Afrique à l’Orient en passant par l’Europe et d’autres aires culturelles, les contes nous narrent et nous transmettent traditions, connaissances et croyances de génération en génération.

Précieuses ressources pour les chercheuses et les chercheurs en sciences humaines et sociales, les contes nous offrent, par leur puissance poétique et imagée, un éclairage unique sur les identités collectives, les normes sociales et les dynamiques de pouvoir qui façonnent les sociétés.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h30

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-08T00:30:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:30:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Immersion dans l’univers des contes, vecteurs de savoirs et de traditions.