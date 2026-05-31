, Fondazione Filarmonica Trento, Trente

Dimanche 21 juin, 17h00 Fondazione Filarmonica Trento Province de Trente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00

Fondazione Filarmonica Trento 30 Via Giuseppe Verdi 38122 Trento Trente 38122 Le Albere Province de Trente Trentin-Haut-Adige [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-trento-musicamefrance/ »}]

Musicâme France Production