, Fondazione Filarmonica Trento, Trente
, Fondazione Filarmonica Trento, Trente dimanche 21 juin 2026.
Dimanche 21 juin, 17h00 Fondazione Filarmonica Trento Province de Trente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:15:00+02:00
Fondazione Filarmonica Trento 30 Via Giuseppe Verdi 38122 Trento Trente 38122 Le Albere Province de Trente Trentin-Haut-Adige [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-trento-musicamefrance/ »}]
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