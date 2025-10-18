Fonderie d’hier, lieux d’aujourd’hui Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Visites flash d’environ 20/25 min. avec notre guide qui vous présentera la réutilisation des anciens bâtiments du site : la halle de coulée transformée en plateforme de formation pour les artisans du bâtiment et le logis abbatial devenu le siège intercommunal.

10h30 et 13h30 : Fonderie d’hier, lieux d’aujourd’hui – le logis abbatial

11h30 et 16h30 : Fonderie d’hier, lieux d’aujourd’hui – la halle de coulée

Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx, 55290 Montiers-sur-Saulx, France Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est Le site des fonderies fut, à l’origine, celui d’une abbaye au XIIe siècle. Vendue en 1791 comme bien national, les bâtiments conventuels et les dépendances subsistants furent acquis par des maîtres de forges au XIXe siècle. Le site fut par la suite racheté et spécialisé dans la fonte d’art et d’ornement. Sa production diminua progressivement et l’activité cessa totalement en 1987. Il s’agit d’une communauté industrielle insérée dans un environnement rural. Le paysage industriel est renforcé par l’unité architecturale des bâtiments industriels et l’ordonnance des bâtiments de l’abbaye encore en place. Il convient également de souligner l’intérêt que présente la collection de moules conservée in situ.

© Clément Menusier