Fondue 4L Trophy La Cluse-et-Mijoux
samedi 1 novembre 2025
Fondue 4L Trophy
Salle des Fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 20 EUR
Début : 2025-11-01 19:30:00
fin : 2025-11-01 23:59:00
2025-11-01
Prêt(e) à fondre de plaisir ?
Alors on te donne rendez-vous !
Au programme:
– Une fondue délicieuse à partager entre amis, famille et voisins
– De la bonne humeur et des sourires !
– Et sans oublier de la musique pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit
Alors n’attend plus, réserve ta fondue, pour venir créer des souvenirs fondants avec nous !
On vous attends nombreux et nombreuses, à très vite !!! .
Salle des Fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 43 15 03
English : Fondue 4L Trophy
German : Fondue 4L Trophy
