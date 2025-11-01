Fondue 4L Trophy La Cluse-et-Mijoux

Fondue 4L Trophy La Cluse-et-Mijoux samedi 1 novembre 2025.

Fondue 4L Trophy

Salle des Fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs

Prêt(e) à fondre de plaisir ?

Alors on te donne rendez-vous !

Au programme:

– Une fondue délicieuse à partager entre amis, famille et voisins

– De la bonne humeur et des sourires !

– Et sans oublier de la musique pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit

Alors n’attend plus, réserve ta fondue, pour venir créer des souvenirs fondants avec nous !

On vous attends nombreux et nombreuses, à très vite !!! .

Salle des Fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 43 15 03

