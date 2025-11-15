Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fondue 80’s Champagnole

Fondue 80’s Champagnole samedi 15 novembre 2025.

Fondue 80’s

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Soirée fondue avec animation musicale. Sur réservation avant le 07 novembre.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40  rh@champagnole.com

English : Fondue 80’s

German : Fondue 80’s

Italiano :

Espanol :

L’événement Fondue 80’s Champagnole a été mis à jour le 2025-10-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA