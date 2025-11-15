Fondue 80’s

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée fondue avec animation musicale. Sur réservation avant le 07 novembre. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40 rh@champagnole.com

English : Fondue 80’s

German : Fondue 80’s

Italiano :

Espanol :

L’événement Fondue 80’s Champagnole a été mis à jour le 2025-10-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA