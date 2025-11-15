Fondue 80’s Champagnole
Fondue 80’s Champagnole samedi 15 novembre 2025.
Fondue 80’s
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Soirée fondue avec animation musicale. Sur réservation avant le 07 novembre. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40 rh@champagnole.com
English : Fondue 80’s
German : Fondue 80’s
