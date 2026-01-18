Fondue Bourguignonne Saint-Affrique
Fondue Bourguignonne Saint-Affrique samedi 31 janvier 2026.
Fondue Bourguignonne
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Saveurs, terroir et convivialité vivez une soirée 100 % bourguignonne au Matchico !
Annoncée avec le vin du mois, la soirée fondue bourguignonne débarque au Matchico !
Avis aux amoureux de la bonne viande, des moments à partager et des soirées qui réchauffent.
Pensez à réserver ! .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flavors, terroir and conviviality: experience a 100% Burgundian evening at Matchico!
L’événement Fondue Bourguignonne Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)