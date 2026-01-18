Fondue Bourguignonne Saint-Affrique

Fondue Bourguignonne

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Saveurs, terroir et convivialité vivez une soirée 100 % bourguignonne au Matchico !

Annoncée avec le vin du mois, la soirée fondue bourguignonne débarque au Matchico !

Avis aux amoureux de la bonne viande, des moments à partager et des soirées qui réchauffent.

Pensez à réserver ! .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

English :

Flavors, terroir and conviviality: experience a 100% Burgundian evening at Matchico!

