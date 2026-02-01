Fondue Concert d’Apach’Evasion rue du lac Labergement-Sainte-Marie

Fondue Concert d’Apach’Evasion

rue du lac Complexe Les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 23:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Organisée par l’association Apach’Evasion.

Soirée Fondue Concert animée par le groupe Week-End.

Venez vous régaler et bouger sur la piste

Places limitées Réservation obligatoire !

On compte sur vous pour faire tourner l’info et venir nombreux ! .

rue du lac Complexe Les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 02 01 31

