Fondue dansante Salle Polyvalente Hauteroche
Fondue dansante Salle Polyvalente Hauteroche samedi 7 février 2026.
Fondue dansante
Salle Polyvalente 10 Route de Lons Crançot Hauteroche Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
Date(s) :
2026-02-07
Comme chaque année, nous vous attendons à la fondue dansante, animée par le duo MÉLOD’2 et organisée par FESTI’GRANGES !
Venez nombreux vous régalez ! ( le repas fondue est sur réservation) .
Salle Polyvalente 10 Route de Lons Crançot Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 23 30 31 festi.granges39@gmail.com
