Fondue dansante Salle Polyvalente Hauteroche

Fondue dansante Salle Polyvalente Hauteroche samedi 7 février 2026.

Fondue dansante

Salle Polyvalente 10 Route de Lons Crançot Hauteroche Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

2026-02-07

Comme chaque année, nous vous attendons à la fondue dansante, animée par le duo MÉLOD’2 et organisée par FESTI’GRANGES !

Venez nombreux vous régalez ! ( le repas fondue est sur réservation) .

Salle Polyvalente 10 Route de Lons Crançot Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 23 30 31 festi.granges39@gmail.com

