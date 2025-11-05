Fondue de Crobards Musée Archéologique Champagnole

Fondue de Crobards

Musée Archéologique 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

18h Noctam’bulle #2 Soirée jeux de société au Musée Archéologique. À partir de 6 ans, durée 2h, sur inscription. .

Musée Archéologique 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 bibliotheque@champagnole.com

English : Fondue de Crobards

German : Fondue de Crobards

Italiano :

Espanol :

L’événement Fondue de Crobards Champagnole a été mis à jour le 2025-10-03 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA