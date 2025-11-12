Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fondue de Crobards Galerie Éphémère Champagnole

Fondue de Crobards Galerie Éphémère Champagnole mercredi 12 novembre 2025.

Fondue de Crobards

Galerie Éphémère 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
9h30 atelier création découpage avec Alister FOX. À partir de 5 ans, durée 2h, sur inscription.

14h atelier création d’un zine avec Alister FOX. À partir de 7 ans, durée 2h, sur inscription.   .

Galerie Éphémère 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08  bibliotheque@champagnole.com

