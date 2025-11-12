Fondue de Crobards Galerie Éphémère Champagnole
Fondue de Crobards Galerie Éphémère Champagnole mercredi 12 novembre 2025.
Fondue de Crobards
Galerie Éphémère 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
9h30 atelier création découpage avec Alister FOX. À partir de 5 ans, durée 2h, sur inscription.
14h atelier création d’un zine avec Alister FOX. À partir de 7 ans, durée 2h, sur inscription. .
Galerie Éphémère 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 bibliotheque@champagnole.com
English : Fondue de Crobards
German : Fondue de Crobards
Italiano :
Espanol :
L’événement Fondue de Crobards Champagnole a été mis à jour le 2025-10-03 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA