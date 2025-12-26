Fondue du Hand

salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Fondue du hand organisée par l’US Chaux des Prés samedi 21 février 2026 dès 19h30. Informations à venir. .

salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fondue du Hand

L’événement Fondue du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX