Fondue du Hand, La Chaumusse
Fondue du Hand, La Chaumusse samedi 21 février 2026.
Fondue du Hand
salle des fêtes La Chaumusse Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Fondue du hand organisée par l’US Chaux des Prés samedi 21 février 2026 dès 19h30. Informations à venir. .
salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fondue du Hand
L’événement Fondue du Hand La Chaumusse a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX