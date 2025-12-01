Fondue étoilée Supt

Fondue étoilée

Salle des fêtes Supt Jura

Tarif : 7 – 7 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Fondue Suisse au menu, visite du Père Noël à 20h et feu d’artifice à 20h15. Informations et réservation par téléphone. .

Salle des fêtes Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 61 15 59

