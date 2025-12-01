Fondue étoilée Supt
Fondue étoilée Supt samedi 13 décembre 2025.
Salle des fêtes Supt Jura
Tarif : 7 – 7 – 18 EUR
Début : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Fondue Suisse au menu, visite du Père Noël à 20h et feu d’artifice à 20h15. Informations et réservation par téléphone. .
Salle des fêtes Supt 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 61 15 59
