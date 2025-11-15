Fondue géante Foncine-le-Haut

Fondue géante

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 03:00:00

2025-11-15

Fondue, charcuterie, tarte et café 22 € Menu enfant Poulet au curry, semoule, tarte 10 €. Bal gratuit à 23 h animé par Les Snails. Vente des billets jusqu’au 8 novembre au Bar Le National et à la médiathèque de Foncine-le-Haut. .

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 67 66 14

