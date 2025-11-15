Fondue géante Foncine-le-Haut
Fondue géante Foncine-le-Haut samedi 15 novembre 2025.
Fondue géante
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 03:00:00
Fondue, charcuterie, tarte et café 22 € Menu enfant Poulet au curry, semoule, tarte 10 €. Bal gratuit à 23 h animé par Les Snails. Vente des billets jusqu’au 8 novembre au Bar Le National et à la médiathèque de Foncine-le-Haut. .
Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 67 66 14
