Fondue géante

Salle Polyvalente Gilley Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:55:00

Date(s) :

2026-02-07

A partir de 19h30.

Organisée par le Handball Club de Gilley.

Au menu fondue géante par JLM la Fondue, assiette de charcuterie, glace, café. Menus enfants. Animation par DJ Paulo.

20€ adulte, 10€ enfant.

Réservation indispensable sur Helloasso.com. .

Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 5225056@ffhandball.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fondue géante

L’événement Fondue géante Gilley a été mis à jour le 2025-12-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS