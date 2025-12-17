Fondue géante Gilley
Fondue géante Gilley samedi 7 février 2026.
Salle Polyvalente Gilley Doubs
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:55:00
2026-02-07
A partir de 19h30.
Organisée par le Handball Club de Gilley.
Au menu fondue géante par JLM la Fondue, assiette de charcuterie, glace, café. Menus enfants. Animation par DJ Paulo.
20€ adulte, 10€ enfant.
Réservation indispensable sur Helloasso.com. .
Salle Polyvalente Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 5225056@ffhandball.net
