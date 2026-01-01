Fondue Géante Les Fourgs
Fondue Géante Les Fourgs vendredi 30 janvier 2026.
Fondue Géante
Salle des Associations Les Fourgs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30 23:59:00
Date(s) :
2026-01-30
Organisée par la Confrérie des Bourris.
Fondue géante, salade, café et dessert.
Réservation indispensable, places limitées. .
Salle des Associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 06 03 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fondue Géante
L’événement Fondue Géante Les Fourgs a été mis à jour le 2025-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS