Fondue Géante Les Fourgs

Fondue Géante

Salle des Associations Les Fourgs Doubs

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30 23:59:00

2026-01-30

Organisée par la Confrérie des Bourris.

Fondue géante, salade, café et dessert.

Réservation indispensable, places limitées. .

Salle des Associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 06 03 12

