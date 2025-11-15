Fondue géante

Salle Omnisports Mignovillard Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Organisée par le comité des fêtes de Mignovillard.

Animée par Coconut.

Réservation avant le 10 novembre. .

Salle Omnisports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 33 75

English : Fondue géante

German : Fondue géante

Italiano :

Espanol :

L’événement Fondue géante Mignovillard a été mis à jour le 2025-10-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA