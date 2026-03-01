Fondue Géante Salle Polyvalente Mouthe
Fondue Géante Salle Polyvalente Mouthe samedi 14 mars 2026.
Salle Polyvalente MOUTHE Mouthe Doubs
Tarif : 22 EUR
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-15 01:00:00
2026-03-14
Fondue géante organisée par l’association Mouth’Anim
A partir de 19h30 à la salle polyvalente.
Réservation indispensable .
+33 6 77 19 56 59 Lacasitaboreale@gmail.com
