Fondue Géante

Salle Polyvalente MOUTHE Mouthe Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-15 01:00:00

2026-03-14

Fondue géante organisée par l’association Mouth’Anim

A partir de 19h30 à la salle polyvalente.

Réservation indispensable .

+33 6 77 19 56 59 Lacasitaboreale@gmail.com

English : Fondue Géante

