FONDUE GEANTE CAL Ornans

Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Fondue géante ! Amoureux du fromage, on vous attend pour une soirée savoureuse et chaleureuse !
Menu apéritif, assiette charcuterie, fondue, dessert, café.
Animations avec Patrick LENA. .
CAL 23 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 00 05
