FONDUE GEANTE CAL Ornans

FONDUE GEANTE

CAL 23 Rue de la Corvée Ornans Doubs

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Fondue géante ! Amoureux du fromage, on vous attend pour une soirée savoureuse et chaleureuse !

Menu apéritif, assiette charcuterie, fondue, dessert, café.

Animations avec Patrick LENA. .

CAL 23 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 00 05

