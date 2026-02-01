Fondue géante Salle des fêtes Poligny

Fondue géante Salle des fêtes Poligny samedi 21 février 2026.

Fondue géante

Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Fondue géante préparée par Corine et Christian.
Organisée par Rotary Arbois Poligny Salins

Authentik Women Coeur du Jura

Soirée dansante animée par Why Notes

Sur réservation, au plus tard le 8 février 2026.   .

Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 07 16 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fondue géante

L’événement Fondue géante Poligny a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA