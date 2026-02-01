Fondue géante Salle des fêtes Poligny
Fondue géante Salle des fêtes Poligny samedi 21 février 2026.
Fondue géante
Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Fondue géante préparée par Corine et Christian.
Organisée par Rotary Arbois Poligny Salins
Authentik Women Coeur du Jura
Soirée dansante animée par Why Notes
Sur réservation, au plus tard le 8 février 2026. .
Salle des fêtes Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 07 16 38
English : Fondue géante
