Fondue Géante Vellevans
Fondue Géante Vellevans samedi 25 avril 2026.
Vellevans
Fondue Géante
Salle Polyvalente Vellevans Doubs
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée fondue conviviale avec fromages fondus, charcuterie et accompagnements. Réservation obligatoire avant le 19/04. .
Salle Polyvalente Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 37 97 16
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English : Fondue Géante
L’événement Fondue Géante Vellevans a été mis à jour le 2026-03-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE