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Fondue Géante Vellevans

Fondue Géante Vellevans samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 25430 Vellevans

Département : Doubs

Début : 2026-04-25T20:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vellevans

Fondue Géante

Salle Polyvalente Vellevans Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Soirée fondue conviviale avec fromages fondus, charcuterie et accompagnements. Réservation obligatoire avant le 19/04.   .

Salle Polyvalente Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 37 97 16 

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English : Fondue Géante

L’événement Fondue Géante Vellevans a été mis à jour le 2026-03-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE