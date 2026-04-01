Vellevans

Fondue Géante

Salle Polyvalente Vellevans Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée fondue conviviale avec fromages fondus, charcuterie et accompagnements. Réservation obligatoire avant le 19/04. .

Salle Polyvalente Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 37 97 16

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English : Fondue Géante

L’événement Fondue Géante Vellevans a été mis à jour le 2026-03-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE