Villeneuve-d’Aval

Fondue-Karaoké

Villeneuve-d’Aval Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée fondue Karaoké le samedi 20 juin à Villeneuve d’Aval !

Au menu fondue, jambon, rosette, sorbet, café

Tarif adultes 18€ enfants -12 ans 10€

Réservations obligatoire avant le 15/06/2026

Informations 06.70.13.67.35 .

Villeneuve-d’Aval 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 13 67 35 anim.villeneuve@gmail.com

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English : Fondue-Karaoké

L’événement Fondue-Karaoké Villeneuve-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR