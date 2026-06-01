Fondue-Karaoké Villeneuve-d’Aval
Fondue-Karaoké Villeneuve-d’Aval samedi 20 juin 2026.
Villeneuve-d’Aval
Fondue-Karaoké
Villeneuve-d’Aval Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée fondue Karaoké le samedi 20 juin à Villeneuve d’Aval !
Au menu fondue, jambon, rosette, sorbet, café
Tarif adultes 18€ enfants -12 ans 10€
Réservations obligatoire avant le 15/06/2026
Informations 06.70.13.67.35 .
Villeneuve-d’Aval 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 13 67 35 anim.villeneuve@gmail.com
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English : Fondue-Karaoké
L’événement Fondue-Karaoké Villeneuve-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR