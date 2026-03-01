Fondue Party Houtaud

Fondue Party Houtaud samedi 28 mars 2026.

Fondue Party

Salle des fêtes Houtaud Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Organisé par l’association des pas pour Hugo.
Venez aider Hugo dans son combat et assister à un concert de Gilles Petitjean. Une bonne occasion de vous faire plaisir tout en faisant une bonne action.
Réservation conseillée.   .

Salle des fêtes Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fondue Party

L’événement Fondue Party Houtaud a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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