Fonky Family + Bekar + Mairo – Min de Rien Nantes, 24 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 18:00 – 23:45

Gratuit : non 39 € à 55 € Billetterie : shotgun.live/fr Tout public

Vous ne rêvez pas : le légendaire crew marseillais est de retour ! Après sept ans d’absence, la Fonky Family remonte sur scène et sera à Nantes le 24 mai 2025.Icône intemporelle du rap français depuis de nombreuses années, la FF a marqué des générations entières. Depuis leurs débuts mémorables dans les années 90, ils ont su s’imposer comme de véritables piliers de la culture hip hop enchaînant les classiques avec des titres inoubliables tels que « Sans rémission », « Art de rue » ou encore « Mystère et Suspense ».Avec pour chacun d’eux une plume affûtée et des flows maîtrisés, Bekar et Mairo, nouvelle génération du rap francophone, viendront compléter cette programmation pour un événement d’une technicité sans égale.Le 24 mai 2025 : préparez-vous à un vrai retour aux sources rempli d’énergie et d’authenticité, une date à ne manquer sous aucun prétexte.

Min de Rien Île de Nantes Nantes 44200