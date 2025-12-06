Fontaine aux jouets Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Fontaine aux jouets

Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 18h.

Cette opération est également organisée du 1 au 5 décembre dans les mairies annexes (pendant les horaires d’ouverture). Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Cette grande collecte solidaire permettra de soutenir les familles qui en ont le plus besoin. Les associations comptent sur votre générosité. Des milliers de jouets seront ainsi remis afin que chaque enfant ait droit à un cadeau.

Plus que jamais la Fontaine aux jouets est indispensable en cette période difficile.



Pour faciliter la collecte

➜ Quels jouets déposer ?

Merci d’exprimer votre générosité en faisant don de jouets neufs (ou en très bon état)

➜ Pour quelle raison ?

Trop de jeux abimés, de puzzles incomplets, de peluches en mauvaise état ont été collectés les précédentes années, rendant la tache de tri et de nettoyage difficile pour les bénévoles. Offrez un jouet que vous aimeriez recevoir.



⚠ Il est important de ne pas emballer de papier cadeau les jouets et jeux. ⚠ .

Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13616 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

This fund-raising campaign will help support families most in need. The associations are counting on your generosity. Thousands of toys will be donated to ensure that every child has the right to a gift.

German :

Diese große solidarische Sammlung wird es ermöglichen, die Familien zu unterstützen, die es am nötigsten haben. Die Vereine zählen auf Ihre Großzügigkeit. Tausende von Spielsachen werden so übergeben, damit jedes Kind ein Geschenk bekommt.

Italiano :

Questa campagna di raccolta fondi contribuirà a sostenere le famiglie che ne hanno più bisogno. Le associazioni contano sulla vostra generosità. Migliaia di giocattoli saranno donati per garantire che ogni bambino abbia diritto a un regalo.

Espanol :

Esta campaña de recaudación de fondos ayudará a apoyar a las familias que más lo necesitan. Las asociaciones cuentan con tu generosidad. Se donarán miles de juguetes para que todos los niños tengan derecho a un regalo.

