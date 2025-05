L’Espagne et Paris – Fontaine Culture Paris, 25 mai 2025, Paris.

La nuance sublime … entre l’Espagne et Paris

Un siècle de beauté et virtuosité sonore: Albéniz, Granados, Turina,

Mompou, Viñes, Ravel et le compositeur vivant Albert Guinovart (première

à Paris), magnifiés par le talent du pianiste espagnol Antonio Soria.

De l’émotion des Scènes romantiques de Granados, et le seul Andante

Spianato connu (à part celui de Chopin), à l’orfèvrerie sonore de la

Sonatine de Ravel, …un voyage matinal à travers l’intimité des nuances

et de la beauté de la musique espagnole et française des XIXe et XXe

siècles

GRANADOS

Scènes romantiques (extrait)

Mazurka, Recitativo, Berceuse et Épilogue (Andante Spianato)

ALBÉNIZ

Mallorca, op. 202 (Barcarolle)

TURINA

Tarjetas postales, op. 58

1) Danza vasca

2) Ramblas de Barcelona

3) Madrid

4) Paisaje granadino

5) Romería

MOMPOU

Pájaro triste (1914, de Impresiones íntimas)

VINES

Menuet spectral (ca. 1924) á la mémoire de Ravel

RAVEL

Oiseaux tristes (1904, de Miroirs), dedicado a Ricardo Viñes

Albert GUINOVART

Nocturne pour Marie

Trois miniatures

Miniatura nº 9 en Sol M. Allegro

Miniatura nº 11 en Fa# M. Allegro-Presto.

Miniatura nº 13 en si m. “Tarantella”

RAVEL

Sonatine pour piano, M.40

1. Modéré

2. Mouvement de menuet

3. Animé

Le dimanche 25 mai 2025

de 11h00 à 12h30

payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€ (étudiant, moins de 18 ans, demandeur d’emploi)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-25T14:00:00+02:00

2025-05-25T12:00:00+02:00_2025-05-25T13:30:00+02:00

fin : 2025-05-25T15:30:00+02:00

Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

https://www.fontaineculture.com/concerts +33984155249 fontaineculture@free.fr

Entre l’Espagne et Paris, un siècle de beauté et de virtuosité sonore: un voyage d’Albéniz à Ravel magnifié par le talent du pianiste espagnol Antonio Soria.