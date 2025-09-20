« Fontainebleau à la croisée des patrimoines » – conférence sur Claude-François Denecourt Médiathèque municipale De Fontainebleau Fontainebleau

« Fontainebleau à la croisée des patrimoines » – conférence sur Claude-François Denecourt Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque municipale De Fontainebleau Seine-et-Marne

Entrée dans la limite des places disponibles ; à partir de 12 ans

Dans le cadre de la 2ᵉ édition de la Semaine Fontainebleau à la croisée des patrimoines, la médiathèque municipale vous invite à une conférence exceptionnelle dédiée à Claude-François Denecourt (1788-1875), figure majeure de l’histoire locale et inventeur du tourisme en forêt de Fontainebleau.

Également, à l’occasion des 150 ans de la disparition du « Sylvain », l’auteur Jean-Claude Polton viendra présenter, en avant-première, la bande dessinée biographique qu’il consacre à Denecourt, coécrite avec Dominique Polton et illustrée par Pierre-Yves Cezard. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace, dans un format convivial et ouvert à tous à partir de 12 ans. À travers ce récit vivant et accessible, les participants découvriront un pan passionnant de l’histoire bellifontaine.

La Médiathèque célèbre le patrimoine et l’histoire locale pendant une semaine qui s’ouvre à l’occasion des JEP 2025, du samedi 20 au samedi 27 septembre.

Les événements organisés mettront en lumière la richesse du patrimoine bellifontain sous toutes ses formes : naturel, historique et architectural. Les thématiques variées incluent la forêt, le château, l’histoire de l’art et de la ville, toutes en lien avec les fonds patrimoniaux de la Médiathèque et les récentes restaurations.

Conférence-dédicace par M. Jean-Claude Polton « Claude-François Denecourt » – samedi 20 septembre – 15h.

Ateliers stop motion autour de la bande-dessinée par l’Association L’Enfant et le 7e art – mercredi 24 septembre – 10h et 14h.

Conférence par M. Guillaume Larrège de l’ANVL « Le massif de Fontainebleau, un site à la richesse biologique exceptionnelle » – jeudi 25 septembre – 18h30.

Table-ronde de la Revue d’histoire de Fontainebleau et sa région : Patrimoine et Tourisme / Comment écrire l’histoire ? Biographie et bande-dessinée – vendredi 26 septembre – de 15h à 18h.

Balade contée sur les pas de Denecourt par Mme Geneviève Bayle-Labouré – samedi 27 septembre – 14h30.

Médiathèque municipale De Fontainebleau 15 Rue Royale 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0164222636 https://mediatheque.fontainebleau.fr/

@ Ville de Fontainebleau / Sculpteur : Adam Salomon