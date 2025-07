Fontaines côté famille une visite, une mémoire Ruelle de l’Église Druyes-les-Belles-Fontaines

Fontaines côté famille une visite, une mémoire

vendredi 18 juillet 2025.

Ruelle de l'Église Devant l'église Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : 6 EUR

20:30:00

2025-07-18

En collaboration avec l’office de tourisme de Puisaye-Forterre, Béatrice Kerfa, guide conférencière, propose une visite guidée du village et de l’église de Fontaines. Nichée dans l’Yonne, Fontaines doit son nom à ses nombreuses sources et s’élève fièrement à 339m, à la croisée des vallées de l’Ouanne et du Loing. Son église, dédiée à saint Laurent, abrite une jolie statuaire et possède un clocher du XVIe vous séduira. .

Ruelle de l’Église Devant l’église Druyes-les-Belles-Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

