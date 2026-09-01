Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born Mairie de Gastes Gastes

Informations pratiques

Gastes

Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born

Mairie de Gastes 1 Avenue du Lac Gastes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées européennes du patrimoine 2026

ACTA Croyances & Traditions en Aquitaine, avec le Musée des Traditions de Biscarrosse et l’Association Culturelle Biscarrossaise, propose une journée familiale sur le thème « Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born ».

Circuit gratuit de 24 km en voiture personnelle, pique-nique personnel

Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la mairie de Gastes.

Au programme : fontaine Sainte-Quitterie de Gastès, église Saint-Pierre de Parentis-en-Born et sa porte des Cagots, pique-nique à Biscarrosse, fontaine Saint-Martin, histoire et légendes des arbres des Landes et visites guidées du Musée des Traditions.

Sur réservation par téléphone .

Mairie de Gastes 1 Avenue du Lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 81 56 63

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English : Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born

L’événement Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born Gastes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs