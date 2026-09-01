Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born Mairie de Gastes Gastes
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Gastes · Gastes
Informations pratiques
Gastes
Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born
Mairie de Gastes 1 Avenue du Lac Gastes Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées européennes du patrimoine 2026
ACTA Croyances & Traditions en Aquitaine, avec le Musée des Traditions de Biscarrosse et l’Association Culturelle Biscarrossaise, propose une journée familiale sur le thème « Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born ».
Circuit gratuit de 24 km en voiture personnelle, pique-nique personnel
Rendez-vous à 9 h 30 au parking de la mairie de Gastes.
Au programme : fontaine Sainte-Quitterie de Gastès, église Saint-Pierre de Parentis-en-Born et sa porte des Cagots, pique-nique à Biscarrosse, fontaine Saint-Martin, histoire et légendes des arbres des Landes et visites guidées du Musée des Traditions.
Sur réservation par téléphone .
Mairie de Gastes 1 Avenue du Lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 81 56 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born
L’événement Fontaines de guérison et légendes du Pays de Born Gastes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Gastes (Landes)
- Circuit : Fontaines de guérison et légendes du pays de Born, Mairie de Gastes, Gastes 20 septembre 2026
- Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes 5 décembre 2026