Fontaines d’eau rue des Ardillières La Brée-les-Bains

La Brée-les-Bains

Fontaines d’eau

rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Fontaines d’eau. Présence de food trucks sur place pour la restauration.

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rue des Ardillières Place du Marché La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 83 11 mairie@labree.fr

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English : Water fountains

Water fountains. Food trucks on site.

L’événement Fontaines d’eau La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes