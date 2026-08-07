FONTANS EN FÊTE Fontans
vendredi 7 août 2026 · Fontans
Informations pratiques
Fontans
FONTANS EN FÊTE
Village Fontans Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Fontans en fête, les 7 et 8 août, organisée par le Comité des fêtes, vente de pain et de fougace toute la journée et de nombreuses activités…
Organisée par le Comité des fêtes de Fontans
Au programme
VENDREDI 7 AOUT
20h30 Loto sans ordinateur
Nombreux lots 2 bons d’achat de 150€, repas cochon grillé…
Vente de pains et fougasses cuits au four du village
SAMEDI 8 AOÛT
Dés 6h00 Brocante dans le village jusqu’à 14h
8h00 Petit déjeuner Manouls (12€)
Cuisson et vente de pains & fougasses au four du village
14h Concours de pétanque (gratuit), lots et repas à gagner…
20h30 Repas cochon grillé/aligot (adultes 20€ )
23h00 Feu d’artifice
23h30 Bal gratuit avec Etoile Musette .
Village Fontans 48700 Lozère Occitanie +33 6 48 55 44 93
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English :
Fontans Festival, August 7 and 8, organized by the Festival Committee, with bread and fougasse for sale all day long and many activities…
L’événement FONTANS EN FÊTE Fontans a été mis à jour le 2026-08-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan