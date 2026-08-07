Informations pratiques

Fontans

FONTANS EN FÊTE

Village Fontans Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Fontans en fête, les 7 et 8 août, organisée par le Comité des fêtes, vente de pain et de fougace toute la journée et de nombreuses activités…

Organisée par le Comité des fêtes de Fontans

Au programme

VENDREDI 7 AOUT

20h30 Loto sans ordinateur

Nombreux lots 2 bons d’achat de 150€, repas cochon grillé…

Vente de pains et fougasses cuits au four du village

SAMEDI 8 AOÛT

Dés 6h00 Brocante dans le village jusqu’à 14h

8h00 Petit déjeuner Manouls (12€)

Cuisson et vente de pains & fougasses au four du village

14h Concours de pétanque (gratuit), lots et repas à gagner…

20h30 Repas cochon grillé/aligot (adultes 20€ )

23h00 Feu d’artifice

23h30 Bal gratuit avec Etoile Musette .

Village Fontans 48700 Lozère Occitanie +33 6 48 55 44 93

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English :

Fontans Festival, August 7 and 8, organized by the Festival Committee, with bread and fougasse for sale all day long and many activities…

L’événement FONTANS EN FÊTE Fontans a été mis à jour le 2026-08-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan