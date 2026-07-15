FONTJUN 44 Capestang
samedi 25 juillet 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
FONTJUN 44
Place gabriel péri Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Atelier H, troupe de théâtre amateur, présentera Fontjun 44 , un spectacle mémoriel sur les événements tragiques qui ont semé détresse, horreur et effroi dans Capestang et tout le canton en juin 1944.
L’Atelier H, troupe de théâtre amateur, présentera Fontjun 44 , un spectacle mémoriel sur les événements tragiques qui ont semé détresse, horreur et effroi dans Capestang et tout le canton en juin 1944. .
Place gabriel péri Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 7 88 24 31 50
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English : FONTJUN 44
Amateur theater troupe Atelier H presents Fontjun 44 a memorial show about the tragic events that brought distress, horror and dread to Capestang and the whole canton in June 1944.
L’événement FONTJUN 44 Capestang a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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