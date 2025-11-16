Food Amiens 2025 Le Dîner des Chefs Amiens

Food Amiens 2025 Le Dîner des Chefs

À partir de 19h, vivez le moment phare de Food Amiens 2025 avec le Dîner des Chefs ! Des talents emblématiques de la Somme s’unissent pour sublimer les produits locaux à travers des créations gourmandes, responsables et de saison.

Une expérience gastronomique unique signée par Éric Gachignard, Frédéric Barette & Thomas Vrel, Stéphane Bruyer, Thomas Dumont, Christophe Voisin, Margot Servoisier, Corentin Gavois & Hugo Locatelli, Hind Mellah et Nicolas Chamoin.

English :

From 7pm onwards, the highlight of Food Amiens 2025 is the Dîner des Chefs! Emblematic talents from the Somme join forces to sublimate local produce through gourmet, responsible and seasonal creations.

A unique gastronomic experience from Éric Gachignard, Frédéric Barette & Thomas Vrel, Stéphane Bruyer, Thomas Dumont, Christophe Voisin, Margot Servoisier, Corentin Gavois & Hugo Locatelli, Hind Mellah and Nicolas Chamoin.

German :

Ab 19 Uhr können Sie den Höhepunkt von Food Amiens 2025 erleben: das Dîner des Chefs! Die besten Talente der Somme haben sich zusammengetan, um die lokalen Produkte durch köstliche, verantwortungsvolle und saisonale Kreationen zu verfeinern.

Ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis, das von Eric Gachignard, Frédéric Barette & Thomas Vrel, Stéphane Bruyer, Thomas Dumont, Christophe Voisin, Margot Servoisier, Corentin Gavois & Hugo Locatelli, Hind Mellah und Nicolas Chamoin gestaltet wurde.

Italiano :

Dalle 19:00, godetevi il momento clou di Food Amiens 2025 con la cena degli chef! Talenti emblematici della Somme uniscono le forze per esaltare il meglio dei prodotti locali attraverso creazioni gourmet, responsabili e stagionali.

Un’esperienza gastronomica unica di Éric Gachignard, Frédéric Barette & Thomas Vrel, Stéphane Bruyer, Thomas Dumont, Christophe Voisin, Margot Servoisier, Corentin Gavois & Hugo Locatelli, Hind Mellah e Nicolas Chamoin.

Espanol :

A partir de las 19:00 h, disfrute del momento culminante de Food Amiens 2025 con la Cena de los Chefs Talentos emblemáticos de la Somme se unen para sacar lo mejor de los productos locales a través de creaciones gourmet, responsables y de temporada.

Una experiencia gastronómica única de la mano de Éric Gachignard, Frédéric Barette & Thomas Vrel, Stéphane Bruyer, Thomas Dumont, Christophe Voisin, Margot Servoisier, Corentin Gavois & Hugo Locatelli, Hind Mellah y Nicolas Chamoin.

