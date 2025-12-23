Food Tour à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Food Tour à Aix-en-Provence

Du 06/01 au 12/12/2026 le mardi, jeudi et samedi de 11h à 13h30. Départ 12 cours Mirabeau, (devant la pâtisserie Béchard), 5mn avant le départ Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-06 11:00:00

fin : 2026-12-12 13:30:00

Date(s) :

2026-01-06

Trésors cachés des marchés locaux, produits du soleil, histoires de vie et de cuisines…Nous vous emmènerons dans les ruelles animées, à la rencontre des meilleurs spots gastronomiques.

Que vous soyez fin gourmet averti ou simplement curieux de découvrir les saveurs de la cuisine provençale, ce food tour est fait pour vous ! De nombreuses dégustations aïoli, croustillant d’amandes, glace lavande, anchoïade et plus. (Les végétariens sont les bienvenus Les dégustations peuvent varier).



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Départ 12 cours Mirabeau, (devant la pâtisserie Béchard), 5mn avant le départ Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Hidden treasures of local markets, products of the sun, stories of life and cuisines… We will take you through the lively alleys, to meet the best gastronomic spots.

