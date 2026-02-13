Food Tour à Cognac

Lieu de RDV remis à la réservation Cognac Charente

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-25 2026-05-16 2026-06-19 2026-07-25 2026-08-08

Le food tour, c’est ce concept 100% gourmand qui vous permet de visiter la ville et de goûter à la gastronomie locale. Une manière unique de (re)découvrir un joli coin sous un angle original ses meilleures adresses gourmandes !

.

Lieu de RDV remis à la réservation Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 29 98 56 contact@foodaventura.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Food Tour in Cognac

The food tour is a 100% gourmet concept that allows you to visit the city and taste the local gastronomy. It’s a unique way to (re)discover a beautiful area from an original angle: its best gourmet addresses!

L’événement Food Tour à Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-02-13 par Destination Cognac