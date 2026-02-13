Food Tour à Cognac Cognac
Food Tour à Cognac
Lieu de RDV remis à la réservation Cognac Charente
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:30:00
2026-03-21 2026-04-25 2026-05-16 2026-06-19 2026-07-25 2026-08-08
Le food tour, c’est ce concept 100% gourmand qui vous permet de visiter la ville et de goûter à la gastronomie locale. Une manière unique de (re)découvrir un joli coin sous un angle original ses meilleures adresses gourmandes !
Lieu de RDV remis à la réservation Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 29 98 56 contact@foodaventura.com
English : Food Tour in Cognac
The food tour is a 100% gourmet concept that allows you to visit the city and taste the local gastronomy. It’s a unique way to (re)discover a beautiful area from an original angle: its best gourmet addresses!
