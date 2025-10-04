Food tour à La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois
Food tour à La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 4 octobre 2025.
Food tour à La Rochefoucauld
La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – – 37 EUR
Date : 
Début : 2025-10-04 10:15:00
fin : 2025-10-04 13:30:00
Début : 2025-10-04 10:15:00
fin : 2025-10-04 13:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Balade gourmande de 3h à La Rochefoucauld avec un groupe de 2 à 10 personnes, suivez votre food guide à travers la ville et profitez du patrimoine ainsi que de 4 pauses gourmandes.
La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr
English :
3h gourmet walk in La Rochefoucauld: with a group of 2 to 10 people, follow your food guide through the town and enjoy its heritage as well as 4 gourmet breaks.
German :
Dreistündiger Gourmet-Spaziergang in La Rochefoucauld: Mit einer Gruppe von 2 bis 10 Personen folgen Sie Ihrem Food Guide durch die Stadt und genießen das Kulturerbe sowie 4 Gourmet-Pausen.
Italiano :
Passeggiata gastronomica di 3 ore a La Rochefoucauld: con un gruppo da 2 a 10 persone, seguite la vostra guida gastronomica attraverso la città e godetevi il patrimonio e le 4 pause gastronomiche.
Espanol :
Paseo gastronómico de 3 horas por La Rochefoucauld: con un grupo de 2 a 10 personas, siga a su guía gastronómico por la ciudad y disfrute del patrimonio y de 4 pausas gastronómicas.
L’événement Food tour à La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord